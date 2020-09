Napoli-Genoa 6-0: goleada per gli uomini di Gattuso

(credits: Ssc Napoli)



- Il Napoli batte il Genoa 6-0 portando a casa i tre punti della vittoria al termine di una bellissima prestazione. Una vera e propria goleada quella degli uomini di Gattuso che sono stati convincenti non solo in attacco, ma anche nelle altre zone del campo. Gattuso ha così avuto la risposta che voleva anche se deve fare i conti con l'infortunio muscolare di Insigne.Il Napoli ha sbloccato il match dopo appena 10 minuti. Una rete firmata da Lozano e frutto di un vero e proprio schema che ha coinvolto anche Mertens. Il primo tempo è terminato così sull'1-0 per i partenopei che, poi, si scatenano nella ripresa. Zielinski ha segnato il gol del 2-0 dopo nemmeno 30". Un raddoppio che ha fatto letteralmente crollare il Genoa che non ha più avuto la forza di reagire crollando, così, sotto i colpi di un Napoli che non si è più ripreso. Nei successivi 12 minuti sono arrivati, poi, i gol di Mertens, Lozano e Elmas. Il sesto gol, infine, porta la firma di Politano.Una vittoria che consente al Napoli di portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Oltre ai tre punti guadagnati, Gattuso può sorridere per la bella prestazione offerta dai propri uomini.