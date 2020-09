Bari, Orbita presenta ‘Puglia 2020 – 2025. Riflessioni e proposte per un’agenda politica regionale’

BARI - Oggi, mercoledì 30 settembre alle 18,30 a Villa De Grecis, ci sarà la presentazione di ‘Puglia 2020 – 2025. Riflessioni e proposte per un’agenda politica regionale’, il documento elaborato dall’associazione ‘Orbita’ che offre spunti di riflessione ed elementi di confronto sul futuro della Puglia. Il documento, da consegnarsi ai consiglieri regionali presenti all’evento, analizza il presente, delinea strategie e individua obiettivi prioritari in linea con le risorse disponibili.

Orbita è la neonata associazione di Bari creata per favorire la partecipazione e il confronto tra istituzioni, cittadini e imprese, promuovere iniziative culturali e sostenere, in ogni ambito, la crescita della Puglia e dell’Italia. Essa riunisce persone ed esperti di ogni campo per affrontare, con l’energia dell’entusiasmo e la forza delle competenze, le sfide del presente e proporre soluzioni per il futuro.

“La presentazione del nostro rapporto – anticipa il presidente di Orbita Luigi De Santis – sarà l’occasione per riunire le forze migliori della Puglia attorno a un tema fondamentale: il futuro della nostra regione. Sarà il primo evento pubblico di Orbita in cui i nostri associati, imprenditori, liberi professionisti, medici e accademici, condivideranno talenti, esperienze e visioni con chi vorrà partecipare all’evento offrendo il proprio contributo all’obiettivo che abbiamo a cuore: la crescita della comunità pugliese e degli individui che la compongono”.

Per partecipare all’evento scrivere a info@associazioneorbita.it