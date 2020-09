Regionali '20, D'Amato (M5S): "Fitto alleato di destra omofoba"

BARI - “Raffaele Fitto è l’unico candidato Presidente della Regione Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di Arcigay di impegnarsi, in caso di vittoria, a tutelare le persone LGBTI e ad avviare campagne di sensibilizzare sulle tematiche della diversità. Questo è vergognoso ma non sorprendente, ricordiamo che il suo partito, Fratelli d’Italia, è alleato in Europa con la destra omofoba che governa in Polonia e che ha attivato zone LGBI-free in vaste aree del proprio Paese, una negazione dei valori universali condannata ieri al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione europea Von der Leyen. Per una Puglia più inclusiva, che punti su innovazione e investimenti verdi, che difenda la piccola pesca e la nostra agricoltura domenica e lunedì l’alternativa si chiama Movimento 5 Stelle e Antonella Laricchia presidente”, così in una nota, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.