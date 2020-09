Regionali, Gemmato (FdI): "Noi in Puglia primi nel centrodestra, secondi solo al Pd"

ROMA - "Fratelli d'Italia in Puglia guida il centrodestra, è seconda solo al PD di Emiliano ed elegge sei consiglieri regionali, uno per ciascuna provincia, passando dal 2,45% delle scorse regionali al 12,6%. Certo, il centrodestra ha perso. Per chi mi conosce sa che non salgo sul carro del vincitore, non stimo chi lo fa, io non l’ho mai fatto. Men che meno lascio gli amici di strada soli nel momento della difficoltà. A chi mi chiede se Raffaele Fitto, col senno di poi, sia stato il miglior candidato rispondo di sì, punto". Così Marcello Gemmato, deputato pugliese e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia."Il Covid - ha aggiunto - ha favorito i governatori uscenti di cdx e csx: De Luca vince con 51 punti di distacco su Caldoro, Toti di quasi 20 sullo sfidante, Zaia stacca di 61 punti percentuali il candidato presidente del csx. Alla luce di questo leggiamo il risultato in Puglia, siamo stati in partita fino alla fine. Avevamo di fronte un’armata ed abbiamo dato il massimo. In politica, come nella vita, si vivono gioie e dolori, l’importante è rimanere sempre se stessi e non cambiare"."Auguri ai neo eletti consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Luigi Caroli (BR), Giannicola De Leonardis (FG), Antonio Gabellone (LE), Renato Perrini (TA), Francesco Ventola (BT), Ignazio Zullo (BA)", conclude Gemmato.