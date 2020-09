Scompare Peppino Caldarola: il cordoglio della politica pugliese

BARI - Il sindaco Antonio Decaro esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Peppino Caldarola, venuto a mancare oggi a 74 anni dopo una breve malattia. “Oggi la nostra città perde un illustre concittadino, Peppino Caldarola, veterano del giornalismo politico italiano - direttore dell’Unità, vice-direttore di Rinascita e fondatore di Italiaradio - parlamentare e militante coerente e appassionato.Proprio da Bari, sua città natale, mosse i primi passi sia nella professione sia nella sua intensa attività politica.Giovane redattore in quella straordinaria fucina di talenti che è stata la Casa editrice Laterza, Peppino diventò dirigente e segretario del Partito Comunista italiano della città di Bari nel periodo doloroso della contrapposizione ideologica e degli anni di piombo.Nonostante i suoi impegni professionali e politici l’avessero allontanato da Bari, Peppino Caldarola ha continuato a mantenere con la nostra città un legame intenso e affettuoso.Intellettuale eclettico, lo ricorderemo sempre per la sua straordinaria capacità di esprimere punti di vista colti, informati ed originali. Alla sua famiglia e ai suoi amici giunga l’abbraccio del sindaco e di tutti i baresi”.Il presidente del Consiglio regionale pugliesericorda Peppino Caldarola. “‘Non scriverò più di politica’ aveva detto Peppino due anni fa, non si riconosceva in una politica senza politica, gestita “da energumeni”: diceva di non essere capace di scrivere ‘usando il loro steso linguaggio’. Era un uomo libero e lucido di pensiero, non mandava il cervello all’ammasso. Per tornare ad esprimersi, attendeva un tempo nuovo, nel quale le vecchie e le nuove generazioni sapessero ritrovarsi insieme, avere una visione comune, un progetto di società. Da politico fuori del coro, aveva sempre compreso l’Italia e gli Italiani e non nascondeva il disagio per una società incattivita, egoista, priva di valori, lontana dall’etica della partecipazione e della condivisione, qual era quella che si mostrava ai suoi occhi. Da uomo di cultura e giornalista (per due volte direttore dell'Unità, vicedirettore di Rinascita, fondatore di Italiaradio), soffriva la cattiva deriva dei tempi. Non poter più essere, con la Sinistra italiana, a difesa “strenua dell’Italia che stava male e dell’Italia che voleva progredire”, lo aveva convinto ad occuparsi di politica solo come cittadino, pronto a tornare in prima linea in ogni momento in cui avrebbe ‘avvertito un pericolo democratico”. Peppino era questo, uno straordinario interprete della società, della storia e dei tempi. Lo è sempre stato. Ci mancherà’”. (fel)