Scuola, M5S: “204.000 euro alla Puglia per le mense biologiche”

BARI - 204.000 euro per le scuole pugliesi che hanno scelto menù biologici per le proprie mense. Fondi che arriveranno grazie all’intesa sul decreto del Ministero delle Politiche agricole, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, sul riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020.Sono stati messi a disposizione complessivamente 5 milioni di euro: 4.300.000 suddivisi tra le scuole per i pasti distribuiti nell’ultimo anno scolastico e 700.000 euro dati alle Regioni per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica.I 204.000 euro per la Puglia sono stati così ripartiti: oltre 151.000 euro per oltre 819.000 beneficiari per quello che riguarda i pasti distribuiti e circa 53.000 euro destinati alle iniziative di educazione scolastica per una popolazione di oltre 586.000 studenti“Ringraziamo - dichiarano i consiglieri del M5S Puglia - il sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L’Abbate e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per questi fondi destinati agli istituti che hanno scelto per gli studenti prodotti bio di qualità. Lo scorso anno sono stati complessivamente 23 milioni i pasti preparati con alimenti biologici, per questo riteniamo importante sostenere famiglie e imprese. Siamo orgogliosi che siano state anche stanziate risorse per iniziative di formazione sull’agricoltura biologica, perché l’educazione alimentare deve partire dalla scuola ”.