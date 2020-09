Msc Crociere: nuovo spot, vacanze all'insegna della sicurezza

NAPOLI – A partire da domenica 27 settembre andrà in onda sulle principali reti televisive nazionali il nuovo spot MSC Crociere, incentrato in particolare sulle nuove procedure per la salute e la sicurezza approntate dalla Compagnia e che di fatto al giorno d’oggi rendono le crociere MSC una delle formule di vacanza più sicure al mondo. La campagna riguarderà anche cinema, digital out-of-home, web e social media.“La nuova campagna intende raccontare il grande impegno della Compagnia per garantire la salute e la sicurezza dei propri ospiti, ma anche per supportare l’intero comparto turistico italiano di cui la crocieristica rappresenta un importante elemento per il territorio nazionale“Siamo stati i primi al mondo – non solo per le crociere - a creare e mettere in pratica un protocollo che prevedesse la somministrazione a tappeto dei tamponi antigene prima di accedere in un luogo specifico, ovvero la nave, ed è nostro anche il concetto di ‘bolla’ protettiva all’interno della quale i nostri crocieristi si possono muovere in sicurezza durante le escursioni a terra. Grazie a questo protocollo, i crocieristi si sentono al sicuro e allo stesso tempo riescono a godersi appieno la vacanza senza preoccupazioni”.Dal 16 agosto, giorno in cui MSC Grandiosa è stata la prima nave da crociera al mondo a ripartire con gli ospiti a bordo, migliaia di persone hanno trascorso ogni settimana le proprie vacanze sulla nave solcando le acque del Mediterraneo occidentale, tornando a godersi la vita di bordo con le nuove regole di sicurezza, che non solo permettono di trascorrere la vacanza divertendosi e rilassandosi, ma consentono anche di apprezzare al meglio gli spazi e i servizi disponibili grazie al numero ridotto di persone presenti a bordo per via del distanziamento sociale.“Le crociere MSC sono oggi una delle formule di vacanza più sicure al mondo. Questo messaggio è già stato recepito dalla ‘nicchia’ dei crocieristi abituali, con il nuovo spot abbiamo l’obiettivo di farlo arrivare anche al grande pubblico. Le procedure messe in atto dalla nostra Compagnia vengono prese come modello in ogni settore, non solo del turismo, ma anche dell’intrattenimento e dei trasporti. Negli ultimi giorni, ad esempio, anche per il trasporto aereo si sta iniziando a parlare di sottoporre tutti i viaggiatori al test prima dell’ingresso nel velivolo”Lo spot racconta attraverso immagini e testi come si articola il protocollo per la salute e la sicurezza MSC, unico nella sua complessità e attenzione al dettaglio. Vengono evidenziati 6 aspetti principali:· Controlli e test per tutti: sia passeggeri che equipaggio vengono sottoposti al tampone antigene e ad altri controlli prima dell’imbarco (sale a bordo solo chi è negativo)· Sanificazione: tutti gli ambienti vengono costantemente sanificati e igienizzati più volte al giorno· Monitoraggio: quotidianamente viene monitorata la salute degli ospiti (compreso il controllo della temperatura)· Protezione: le escursioni a terra durante la sosta della nave vengono effettuate in modo “protetto”, cioè i crocieristi non entrano in contatto con persone che non siano state sottoposte anch’esse a controlli (ad esempio autisti e guide turistiche vengono sottoposte al tampone prima dell’escursione)· Distanziamento sociale: il riempimento della nave non supera il 70% per garantire il distanziamento, inoltre laddove non è possibile rispettarlo è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine· Formula sicuro e sereno: flessibilità nelle prenotazioni (si può cancellare la prenotazione fino a 15 giorni prima della partenza senza penali), copertura assicurativa per ogni eventualità prima, durante e dopo la crociera (è valida fino a 14 giorni dallo sbarco dalla nave) per consentire a tutti di partire senza nessuna preoccupazione.“Questi veri e propri pilastri di sicurezza saranno poi approfonditi in tutti i nostri canali di comunicazione, digital (web e social media) e offline”,. “Abbiamo preparato, attraverso una semplice ed intuitiva infografica, un compendio di tutte le attività predisposte a bordo nave e a terra, così da precisare fin nei minimi dettagli con numeri e cifre il nostro protocollo di sicurezza che parte dal momento della prenotazione, accompagna i nostri ospiti durante la crociera e continua anche dopo lo sbarco.”Lo spot avrà un tono emozionale, grazie a immagini suggestive e alla colonna sonora composta lo scorso gennaio per MSC dal leggendario e compianto Ennio Morricone.