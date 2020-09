Superticket, M5S: “Finalmente abolito grazie al Governo. In Puglia avremmo potuto farlo da anni tagliando gli sprechi”

BARI - “Dal 1º settembre il superticket è stato definitivamente abolito grazie al M5S e all’ex ministro della Salute Giulia Grillo che ha dato alle Regioni le risorse per farlo. Una battaglia che abbiamo portato avanti per anni anche in Puglia, dove sarebbe bastato tagliare gli sprechi per abolire molto prima il superticket. Quello che chiedevamo di fare con una mozione discussa nel luglio del 2017, per cui Emiliano ci aveva accusato di ‘indulgere al populismo’ e ovviamente bocciata dalla sua maggioranza”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S“Il M5S - continuano i pentastellati - ha presentato in tutte le Regioni la mozione con cui si chiedeva di utilizzare i fondi del cosiddetto payback per abolire il superticket e per l’attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Obiettivo per il quale la legge di stabilità dello scorso anno impegnava 150 milioni nel 2019 e 100 milioni per i due anni successivi per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, legate ai sistemi di prenotazione elettronica. Mozione che purtroppo in Puglia non è stata mai discussa, con il Consiglio ostaggio dei giochi politici di destra e sinistra. Nel frattempo sono sempre di più i pugliesi che hanno rinunciato a curarsi a causa dei costi troppo alti della sanità o sono dovuti andare nelle regioni vicine dove non c’era il superticket. Vogliamo un servizio sanitario regionale che sia a servizio di tutti, così come sta accadendo a livello nazionale dove, già prima dell’emergenza Covid-19 il M5S ha fatto stanziare oltre 3 miliardi di euro per rimediare ai tagli fatti dai precedenti governi”.