L'estate prosegue a Torre Maizza: arte, gastronomia e mare cristallino

SAVELLETRI (BR) - Il cartellone di eventi di Masseria Torre Maizza, perla del Tacco d’Italia del gruppo Rocco Forte Hotels, si arricchisce di nuovi imperdibili appuntamenti per gli ospiti che vorranno approfittare della lunga estate pugliese e scoprire a settembre e ottobre una delle destinazioni più amate dell'Italia. La Puglia, con le sue baie da sogno, borghi in pietra, uliveti millenari, natura selvaggia, architettura originale e 4 siti Unesco, si conferma ancora una volta tra le regioni più belle al mondo, ideale anche per un break di fine stagione.Dal 3 ottobre fino a fine mese, Masseria Torre Maizza renderà omaggio alla bellezza del territorio, ospitando una mostra di fotografie di assoluta eleganza e suggestione: “Puglia 1900-1950. Lo sguardo del Touring Club Italiano” in collaborazione con il Festival dei Sensi. A “sfilare” sarà la regione dei due mari, con splendide immagini d’epoca, in gran parte inedite e provenienti dall’archivio del Touring Club Italiano: 55 fotografie - realizzate da professionisti e antichi laboratori di città, fotografi amatoriali e soci appassionati - per ritrovare tutta l’eleganza di una regione che si offriva a pochi, privilegiati viaggiatori. Un percorso per immagini raffinato, sensibile, privo di retorica. Un ritratto che assomiglia a un sogno: saline, trulli, piazze, ulivi, chiese, facce che non si dimenticano.Emozioni, come il tema del Festival dei Sensi. Sempre nel mese di ottobre, un altro appuntamento imperdibile è quello gastronomico. Un percorso ideato e guidato da uno dei più stimati Chef italiani e Director of Food della Rocco Forte Hotels, Fulvio Pierangelini, riconosciuto a livello internazionale per la sua autentica cucina italiana. Su richiesta, lo Chef illustrerà e spiegherà agli ospiti il rito annuale senza tempo della raccolta delle olive. Con la visita esclusiva a uno dei frantoi più rinomati della zona, gli ospiti potranno scoprire le peculiarità delle coltivazioni pugliesi e cosa rende speciale questo prodotto: dalla pressatura delle olive all’estrazione dell’olio, fino alla degustazione finale.Infine, immancabile durante il soggiorno pugliese, è l’appuntamento con il benessere: un percorso spa ispirato al profumo del mare, all’aroma dei fiori d’arancio per ritrovare il benessere spirituale, fisico ed emotivo. I trattamenti firmati Irene Forte Skincare, disponibili in Masseria, sono caratterizzati da infusioni aromatiche del Mediterraneo e sono dedicati non solo alla bellezza, ma anche all’equilibrio tra corpo e mente.