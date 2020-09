Tour pugliese per la vicepresidente della Camera Spadoni

BARI - Sostenere la candidatura di Antonella Laricchia alla presidenza della Regione, affrontando temi fondamentali per i cittadini: parità di genere, lavoro, legalità. È l’obiettivo del tour pugliese di tre giorni della vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni che questa mattina è stato presentato in conferenza stampa nel comitato elettorale di Antonella Laricchia a Bari.“La tre giorni sarà incentrata su alcuni punti fondamentali per la Puglia: settori strategici di investimento con il Recovery fund, occupazione femminile, legalità uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle -- Grazie al lavoro del Presidente Conte all’Italia arriveranno 205 miliardi di euro ed è fondamentale capire quali siano i settori strategici su cui puntare. Sulla sanità il Governo ha già fatto la sua parte, serve puntare su lavoro, in particolare occupazione femminile, green economy ma anche legalità e trasparenza, da sempre i nostri punti cardine”.“In questi giorni con la vicepresidente vogliamo parlare ai cittadini di come, con il supporto del Governo, risolveremo i problemi atavici dei cittadini pugliesiLa sanità, depotenziata da anni di tagli mascherati da riconversioni, l’occupazione con una riorganizzazione dei centri per l’impiego. Ma anche la legalità: un problema che condanna i nostri imprenditori, che impedisce ai giovani di trovare un lavoro con concorso pubblico, che fa sì che si rinunci in partenza a partecipare ai bandi. Vogliamo offrire un’opportunità di cambiamento che parte dalla riorganizzazione dei centri per l’impiego e che con etica, trasparenza e umiltà può ricostruire questa nostra regione. Grazie alla presenza di Maria Edera Spadoni spiegheremo ai cittadini come vogliamo investire le risorse del Recovery Fund, che da subito ho chiesto di impiegare per la riconversione economica di Taranto e la chiusura dell’area a caldo del siderurgico, che è il nostro primo obiettivo e ringrazio i parlamentari per aver da subito accolto il mio appello. Abbiamo l’occasione di far ripartire la nostra economia e non possiamo perderla”.Gli appuntamenti proseguono con gli Stati Generali dell'Occupazione Femminile - il ruolo delle donne nel rilancio del Paese alle ore ore 18 a Taranto nella sede del comitato elettorale di via Principe Amedeo, 30 con Maria Edera Spadoni, Antonella Laricchia e l’avvocata e ricercatrice di diritto del lavoro Roberta Caragnano. Modera il portavoce del M5S alla Camera, Giovanni Vianello. Un’occasione per parlare della condizione femminile nel sud, l'occupazione e quali priorità mettere in campo.Di donne e occupazione femminile si parlerà invece sabato 5 settembre ad Altamura alle 18, nel giardino del Monastero del Soccorso in piazza della Resistenza. Un aperitivo in cui verrà presentata da Antonella Laricchia un’indagine sulla condizione femminile. Oltre alla vicepresidente alla Camera Maria Edera Spadoni, interverranno anche la portavoce alla Camera Angela Masi, la candidata al consiglio regionale Rossano Angiulo e il portavoce al Comune di Altamura, Raffaele Difonzo. Si continua alle 21 a Giovinazzo nella villa comunale per parlare di Parità di Genere e Fondi Europei come nuove opportunità di crescita sociale ed economica. Interverranno oltre a Maria Edera Spadoni e Antonella Laricchia anche Rossana Angiulo e la portavoce alla Camera, Francesca Galizia.Legalità: un tema portante del Movimento 5 Stelle di cui si discuterà in un importante evento domenica 6 settembre alle ore 10 a San Vito dei Normanni, nel Chiostro dei Domenicani di via Mazzini, 2. Dopo le intercettazioni telefoniche in cui un presunto esponente di un clan brindisino dichiarava che “se vincono i 5 stelle ci attacchiamo al tram..”, il tema particolarmente sentito per il territorio sarà affrontato in un incontro pubblico con la senatrice Barbara Lezzi, la parlamentare Maria Soave Alemanno, il consigliere comunale di Carovigno Salvatore Ancora, il candidato sindaco del M5S al Comune di San Vito dei Normanni Marco Ruggiero, la candidata presidente Antonella Laricchia e la vicepresidente alla Camera, Maria Edera Spadoni. Modera il candidato al consiglio regionale Pasquale Cretì. La scelta di San Vito dei Normanni non è casuale: qui è presente una ex Base USAF, smantellata nel 1994 e oggetto di un'interrogazione al Ministro della difesa, depositata in Senato a firma Dino Mininno e Iunio Valerio Romano per la riqualificazione e la rigenerazione economica e sociale dell'area.