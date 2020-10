ARPA Taranto, Perrini (Fdi): "Emiliano prima di fatto commissaria l'Agenzia e poi taglia i nastri"

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, si chiede che fine abbia fatto la valutazione del sanno sanitario commissionato all’OMS. “Mentre è ancora chiuso il nuovo Pronto Soccorso del Santissima Annunziata inaugurato da Emiliano in campagna elettorale - dichiara Perrini -, oggi sempre Emiliano viene a inaugurare, con i soliti accompagnatori, il potenziamento della sede di Taranto dell’Arpa, che è – è giusto ammetterlo - un fiore all’occhiello del nostro territorio. Peccato però che proprio Emiliano, che tra l’altro nulla ha a che fare con questo ampliamento dovuto a un Decreto Ilva del 2016, nei fatti abbia commissionato l’Arpa nel giugno 2019, quando il Presidente nella sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza di associazioni, giornalisti e dirigenti regionali portati a seguito, presentò il contratto firmato dalla Regione Puglia con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per la redazione della valutazione del danno sanitario su Ilva e la città di Taranto. A proposito, che fine ha fatto questo studio?“Qui Emiliano - prosegue Perrini - ha deciso di commissionare l’ARPA, perché nonostante questa, insieme alla ASL Taranto e AReSS, elabori ogni anno una valutazione preventiva del danno sanitario da consegnare al ministero dell’Ambiente, con delibera di Giunta si è deciso di commissionare lo stesso lavoro all’Organizzazione Mondiale di Sanità, spendendo altri 140mila euro.“Torno dunque a chiedere, augurando all’Arpa buon lavoro, che fine ha fatto la valutazione del danno sanitario commissionata all’OMS? Qual è il rischio sanitario che ad oggi corrono i cittadini di Taranto, e che correrebbero se l’ex Ilva raggiungesse i 6 milioni di produzione di acciaio completando l’AIA? Perché Emiliano che ha speso 140 mila euro dei pugliesi, non lo dice?”, conclude il consigliere regionale.