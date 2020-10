Dramma a Bari per una donna di 40 anni, trovata riversa sul pavimento del proprio appartamento di via Davanzati in una pozza di sangue. La vittima, sul cui corpo sarebbero state trovate diverse ferite, sarebbe morta dissanguata. I carabinieri, intervenuti sul posto per fare luce sulla vicenda, non escludono nessuna ipotesi tra cui quella del suicidio.