Bari, distributori h24 chiusi e controllati dalla Polizia

Incessanti e serrati controlli delle forze di polizia nel centro di Bari, nella serata di giovedì 15 ottobre 2020 e all'indomani dell'ordinanza del sindaco Decaro con la quale si dispone la chiusura, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino, dei punti di distribuzione automatica h24 di snack e bevande. Il provvedimento, in linea con il DPCM emanato il 14 ottobre dal Governo nazionale, mira a scoraggiare gli assembramenti in questi luoghi, divenuti negli orari serali aggregativi e pericolosi per la presenza di giovani facinorosi.