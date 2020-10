Basket, Eurocup: la Reyer Venezia vince 88-82 in casa col Bahcesehir Istanbul

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata del girone A di Eurocup di basket maschile la Reyer Venezia ha vinto 88-82 in casa contro i turchi del Bahcesehir Istanbul dopo un tempo supplementare. Primo quarto, Yildizli 13-4 Bahcesehir. Tonut tiene in corsa la squadra allenata da Walter De Raffaele ma 15-9 per i turchi. Green, il Bahcesehir prevale 23-20. Secondo quarto, Perez 27-23 per i turchi. Stone e Chappell, Venezia si impone 42-36. Terzo quarto, Owens mantiene nel match i turchi però 49-38 Reyer. Chappell, 55-49.

I veneti trionfano 66-60. Quarto quarto, Bramos 73-64 per la squadra di Walter De Raffaele. I turchi determinati con Jones, ma Venezia continua a condurre con De Nicolao 73-68. I turchi con Odzemir impattano 78-78, si va al tempo supplementare. Nell’extra time Watt, 83-78 Venezia. Bramos, la Reyer vince questo tempo supplementare e 88-82 tutta la partita. Successo meritato per Venezia. E’ terza in classifica con 4 punti. Migliori marcatori, nella Reyer Bramos 15 punti. Nel Bahcesehir Istanbul Green 22 punti. Nella sesta giornata la Reyer Venezia giocherà mercoledì prossimo 4 Novembre fuori casa contro i russi dell’Unics Kazan.