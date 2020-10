Il Gruppo Editoriale Distante acquista le partite delle squadre pugliesi di Serie C

Tutti gli sportivi che seguono le partite di calcio del Bari, Bisceglie Foggia Monopoli e Virtus Francavilla Fontana avranno per tutto il Campionato di Serie C un nuovo importante punto di riferimento televisivo. I tifosi di queste squadre potranno vedere le partite a casa e si potranno così superare le tante difficoltà e i disagi che si sono verificati nelle prime sette giornate di andata della Serie C, quando le gare sono state trasmesse in esclusiva solo da Eleven Sport.

Tutte le partite delle squadre pugliesi di Serie C della stagione 2020/2021 sono state acquistate in esclusiva televisiva dal Gruppo Editoriale Distante. Le gare di cartello delle cinque squadre pugliesi di Serie C saranno trasmesse in diretta TV su Antenna Sud. Tutte le altre partite saranno trasmesse in differita sulle reti televisive del Gruppo Editoriale Distante.