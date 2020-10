Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 95-76 fuori casa con l'Antwerp Giants

(credits: Virtus Segafredo Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata del girone C di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna ha vinto 95-76 fuori casa contro i belgi dell’Antwerp Giants. Primo quarto, Tessitori 5-0 per gli emiliani. Ricci, 12-3. Adams, 19-11. Alibegovic, la Virtus prevale 23-19. Secondo quarto, Weems 29-21 Bologna. Hunter, 33-26. Teodosic, 39-31.

Tessitori, Bologna si impone di nuovo 43-33. Terzo quarto, Adams 50-41 Virtus. Alibegovic, 57-44. Hunter, 64-50. Teodosic, la Virtus trionfa 71-54. Quarto quarto, Teodosic 76-59 Bologna. Adams, 82-64. Alibegovic, 87-66. Tessitori, la Virtus Bologna vince questo quarto e 95-76 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica da soli con 10 punti. Migliori marcatori, nella Virtus Adams 24 punti. Nell’Antwerp Giants Jenkins 16 punti. Nel prossimo turno la Virtus Bologna giocherà mercoledì 4 Novembre in casa contro i lituani del Liektabelis Panevezys.