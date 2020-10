Basket: la Virtus Bologna vince 85-79 col Lokomotiv Krasnodar in Eurocup

(credits: Virtus Bologna Fb)





Terzo quarto, Weems 41-40 Virtus. Tripla di Ricci, 44-42. Gamble, 47-46. Weems, 55-49. Gamble, 59-51. Markovic, 62-52. Bologna trionfa 68-63. Quarto quarto, Abass 70-63 Virtus. Adams, 72-66. Gamble, 74-67. Teodosic, 80-69. Weems, Bologna vince questo quarto e 85-79 tutta la partita. Successo meritato per la Virtus. Migliori marcatori, nel Bologna Teodosic 18 punti. Nel Krasnodar Kuzminskas 20 punti. Nel prossimo turno la Virtus Bologna giocherà martedì 13 Ottobre fuori casa contro il Basquet Club Andorra.

- In Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna ha vinto 85-79 in casa con i russi del Lokomotiv Krasnodar. Primo quarto, Cummings, 7-4 Krasnodar. Adams impatta per Bologna, 9-9. Crawford, 14-9 Lokomotiv. Alibegovic per la Virtus, il primo quarto termina in parità, 14-14. Secondo quarto, Kuzminski 18-14 per i russi. Kalnietis, 25-19. Kuzminskas, 28-21. Williams, 34-27. Crawford, 37-32. Martiuki, il Krasnodar si impone 40-36.