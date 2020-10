Calcio femminile: l'Italia perde 3-1 a Empoli con la Danimarca nelle qualificazioni agli Europei

(Nazionale Femminile di Calcio Fb)







Nel secondo tempo al 2’ le danesi realizzano il terzo gol con Nadia Nadim di testa. L’ Italia segna al 15’ con Valentina Giacinti, tiro di destro su passaggio di Barbara Bonansea. La Danimarca in contropiede. Pernille Harder sfiora la quarta rete. Prima sconfitta per l’Italia. E’ seconda in classifica con 21 punti. La Danimarca è prima a 27 punti. Nella prossima partita la squadra di Milena Bertolini giocherà l’1 Dicembre in trasferta contro la Danimarca.

- Nel girone B delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile l’Italia perde 3-1 a Empoli contro la Danimarca. Nel primo tempo la squadra di Milena Bartolini va vicina al gol con Barbara Bonansea. Al 7’ la Danimarca passa in vantaggio con Nicoline Sorensen, tiro a rientrare direttamente su calcio d’angolo. Le danesi aumentano i ritmi di gioco. Pernille Harder crea problemi in area di rigore. Al 17’ Nadia Nadim raddoppia di testa su cross di Pernille Harder. Barbara Bonansea non concretizza una buona occasione. L’Italia propositiva. Valentina Giacinti non inquadra la porta.