Calcio, Serie C: il Foggia perde, Virtus Francavilla Fontana e Bisceglie pareggiano

FRANCESCO LOIACONO - Nel posticipo della sesta giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia perde 2-1 allo Stadio “Pino Zaccheria” contro l’Avellino. Nel primo tempo al 35’ passano in vantaggio gli irpini con D’Angelo, tiro di destro. Nel secondo tempo al 18’ raddoppia Santaniello su rigore dato per un fallo di Gavazzi su Bernardotto. Il Foggia riesce solo a riaprire la gara al 41’ con Vitale, tiro al volo. Terza sconfitta consecutiva per i dauni dopo quelle per 3-1 in casa col Bisceglie e per 2-1 a Catanzaro. Nella settima giornata la squadra di Marco Marchionni sfida in trasferta la Ternana domenica 25 Ottobre alle 17,30.



Compito difficile per i rossoneri pugliesi che cercano un successo per una svolta fuori casa. Il Monopoli nel match delle 15 vuole imporsi a Cava dei Tirreni per risalire in classifica e confermare un rendimento finora eccellente lontano dal “Vito Simone Veneziani”, come dimostrano il successo 2-1 sul campo della Juve Stabia nella prima giornata di andata e l’1-1 contro la Turris nella quinta giornata. La Virtus Francavilla Fontana gioca allo Stadio “Giovanni Paolo II” nell’anticipo di sabato alle 20,45 contro il Potenza.

La squadra di Bruno Trocini non ha alternative ai tre punti per abbandonare il penultimo posto dopo il pareggio 0-0 in trasferta con la Paganese. Il Bisceglie riposa perché doveva affrontare il Trapani, escluso dal torneo per problemi economici. La squadra di Giovanni Bucaro è in un buon momento, certificato dall’1-1 a Viterbo. Chiuderà il programma delle gare delle pugliesi il posticipo di lunedì 26 Ottobre Bari-Catania delle 20 con diretta tv su Rai Sport. La squadra di Gaetano Auteri deve ottenere i tre punti per restare in corsa verso la promozione in Serie B.