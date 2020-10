Calcio, Marcello Lippi: ''Smetto di allenare''

Con i bianconeri inoltre tra il 2001 e il 2004 ha vinto altri due scudetti e due Supercoppe Italiane. Con l’Italia ha trionfato nel 2006 al Mondiale in Germania. Lippi ha concluso la sua carriera di tecnico in Cina con il Guangzou Evergrande dove ha vinto tre scudetti, una Coppa Nazionale e una Champions League Asiatica, e con la Nazionale cinese con la quale non ha ottenuto nessun successo.

Marcello Lippi si ritira a 72 anni da allenatore. Ha dichiarato: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di tecnico. Potrei essere utile in altri ruoli nel calcio, si vedrà. La mia vita è cambiata nel 2004, appena iniziata l’avventura in Nazionale con un gruppo eccellente. Avevo detto che ero arrivato in azzurro per vincere il Mondiale. Organizzammo tre amichevoli top e mi resi conto che in Germania potevamo vincere. Nella semifinale contro i tedeschi dissi che eravamo insuperabili e in finale infatti vincemmo nel 2006 contro la Francia. Soffrimmo e vincemmo il titolo ai rigori con merito”. Lippi con la Juve ha vinto tra il 1994 e il 1999 re scudetti, una Coppa Italia due Supercoppe Italiane una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale.