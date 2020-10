Calcio, Serie C: il Monopoli perde col Catania, la Virtus Francavilla sconfitta in trasferta dal Catanzaro

FRANCESCO LOIACONO - Giornata sfavorevole la seconda di andata per le squadre pugliesi del girone C di Serie C. Il Monopoli perde 1-0 allo Stadio “Vito Simone Veneziani” contro il Catania. La squadra di Giuseppe Scienza non riesce a concretizzare con Starita e Montero le numerose occasioni create durante la partita. Per i siciliani decisivo il gol realizzato al 7’ del secondo tempo da Silvestri di testa. Il Monopoli non riesce a confermare in casa la grande qualità di gioco dimostrata nel match vinto 2-1 nella prima giornata in trasferta con la Juve Stabia. I biancoverdi restano a 3 punti in classifica.



La Virtus Francavilla Fontana va ko 1-0 in trasferta con la Turris. Determinante per i campani la rete segnata al 27’ del primo tempo da Giannone con un tiro di sinistro. Nella ripresa la squadra di Bruno Trocini va vicina al pareggio con Castorani. Seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri dopo quella per 3-2 allo Stadio “Giovanni Paolo II” col Bari nella prima giornata. Sono state rinviate Bisceglie-Cavese al 28 Ottobre e Casertana-Foggia al 4 Novembre per consentire alle due squadre pugliesi di completare la rosa fino al 12 Ottobre, giorno in cui scadrà la proroga di calcio mercato concessa dalla Figc.