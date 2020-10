Calcio, Serie D: il Taranto sfida il Bitonto, il Cerignola gioca ad Andria

FRANCESCO LOIACONO - Domenica 4 Ottobre nella seconda giornata di andata del girone H di Serie D si giocheranno due derby pugliesi. Il Taranto sfida allo Stadio “Erasmo Jacovone” il Bitonto. Gli jonici dopo il pareggio 0-0 a Picerno cercano un successo per avvicinarsi al primo posto. I neroverdi vogliono riprendersi subito, dopo il ko in casa 1-0 con l’Andria. Il Cerignola giocherà ad Andria. Gli ofantini devono svoltare in modo positivo in trasferta dopo il 2-2 interno con l’Altamura.

I biancazzurri puntano alla vittoria. Il Fasano deve superare allo Stadio “Vito Curlo” il Sorrento per rilanciarsi dopo la sconfitta 2-1 in trasferta con la Puteolana. Il Gravina affronta in casa la Puteolana con l’obiettivo dei tre punti per rifarsi dopo lo stop 3-2 a Brindisi. Il Molfetta debutta allo Stadio “Poli” col Francavilla in Sinni e vuole iniziare in modo positivo il campionato di Serie D dopo 24 anni di attesa, per soddisfare i tifosi dopo il rinvio della gara a Lavello per il Covid 19. Il Brindisi è determinato a imporsi ad Aversa per confermarsi in un buon momento. Il Casarano cerca il bottino pieno a Portici per dimenticare immediatamente il 3-0 subito a Pordenone e l’eliminazione dalla Coppa Italia. L’Altamura cerca punti importanti in casa col Lavello nella corsa verso la salvezza. Il Nardò è deciso a prevalere in Salento sul Picerno per iniziare un nuovo percorso soddisfacente, dopo avere perso 2-1 a Sorrento.