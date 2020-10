Calciomercato: nuovi arrivi in casa del Lecce

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato l’attaccante spagnolo Pablo Rodriguez di 19 anni a titolo definitivo dal Real Madrid, Ingaggiato il centravanti Stefano Pettinari di 28 anni svincolato dal Trapani. Per Pettinari è un ritorno a Lecce. Ha già giocato nella squadra pugliese nel 2018/19 in Serie B. Tesserato il portiere rumeno Gabriel Alexandru Borbei di 17 anni a titolo definitivo dal Politehnica Timisoara.

Vicino l’arrivo al Lecce dell’attaccante polacco Marcus Stepinski di 25 anni dal Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 Milioni e mezzo di Euro. Interesse per il centrocampista croato Marko Pajac di 27 anni del Cagliari. E’ stato ceduto il centrocampista Jacopo Petriccione a titolo definitivo al Crotone in Serie B. Va via da Lecce il difensore Davide Riccardi che si è trasferito in prestito al Catanzaro in Serie C. L’attaccante Simone Lo Faso forse va al Novara in Serie C. La punta Filippo Falco è stato richiesta dal Crotone. Il regista Marco Mancosu interessa al Cagliari, ma dovrebbe restare al Lecce.