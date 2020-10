Calcio, Serie D: quattro partite rinviate per il Covid

Nella quinta giornata di andata del girone H di Serie D domenica 25 Ottobre il Brindisi sfida allo Stadio “Fanuzzi” l’Andria nel derby pugliese. La squadra di De Luca cerca i tre punti per avvicinarsi al primo posto dopo il ko 2-0 a Fasano. L’Andria punta ad un risultato positivo per risalire in classifica dopo lo stop 2-1 allo Stadio “Degli Ulivi” col Picerno. Il Molfetta gioca in trasferta col Sorrento e vuole un successo per confermarsi dopo la vittoria 2-1 allo Stadio “Poli” col Cerignola.

Il Bitonto deve superare in casa il Lavello per entrare in zona play off dopo il 3-2 ottenuto ad Altamura. Il Cerignola non ha alternative alla vittoria allo Stadio “Monterisi” col Portici per abbandonare l’ultimo posto. Sono state rinviate Casarano-Taranto, Gravina-Fasano e Real Aversa-Nardò all’11 Novembre per il Covid 19. Non si giocherà anche Puteolana-Altamura per il Coronavirus che sarà recuperata il 4 Novembre. Il Casarano e il Sorrento sono primi in classifica con 10 punti dopo le vittorie in trasferta nella quarta giornata 3-1 a Gravina e 2-1 allo Stadio “Erasmo Jacovone” di Taranto.