40 anni fa Bari-Catania 1-4 al della Vittoria

- Domenica 14 dicembre 1980. Reduce dal vittorioso derby casalingo sul Foggia per 2-1, il Bari affronta il Catania al Della Vittoria. Dopo essere passati in vantaggio al 7' con un colpo di testa di Serena, i galletti hanno la possibilità di raddoppiare su calcio di rigore concesso per atterramento di Belluzzi da parte del portiere catanese. L'errore dal dischetto di Serena stimola la reazione del Catania che, pareggiando con Piga al 32', ribalta sorprendentemente la gara a proprio favore con le reti realizzate al 46' da Mosti, al 71' da Bonesso e al 90' da Barlassina. Il definitivo 1-4 scatena la rabbia dei tifosi biancorossi presenti sugli spalti del Della Vittoria e placata dal diretto intervento, in prossimità degli stessi, dell'allora presidente dell'AS Bari Antonio Matarrese.