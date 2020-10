Calciomercato: nuovi acquisti in casa del Bisceglie

FRANCESCO LOIACONO - Il Bisceglie ha acquistato l’attaccante Daniele Rocco del 1990 dall’Arzignano. Ingaggiati il portiere Andrea Spurio del 1998 dal Ravenna, i difensori Mario De Marino di 20 anni dal Venezia e Giusto Priola del 1990 dal Picerno. Confermato il terzino Giuseppe Tarantino di 21 anni. Tesserati i centrocampisti Giuseppe Lauria del 1994 dalla Recanatese e Andrea Cittadino di 26 anni dal Foggia.

Arrivano al Bisceglie gli attaccanti Antonino Musso del 1999 dalla Salernitana, Salvatore Manfrellotti del 1994 dal Nardò e il brasiliano Francisco Sartore Dos Santos Perez di 25 anni dall’Alessandria. Interesse per la punta Domenico Mistretta del 1997 svincolato dalla Marina di Ragusa. Contatti con l’attaccante Silvestre Tripoli del 2001 del Crotone. Il direttore generale

Paolo Tavano e il presidente Vincenzo Racanati stanno allestendo una squadra molto competitiva. L’obiettivo è la salvezza. Il Bisceglie inizierà a giocare nel campionato di Serie C domenica 11 Ottobre alle 20 in casa contro la Turris.