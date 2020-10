Calcio, Lecce: 4 punti in due partite

FRANCESCO LOIACONO - E’ in un buon momento di forma il Lecce prima della sosta del torneo di B di sabato 10 e domenica 11 Ottobre.. Per i salentini 4 punti in due partite, in seguito allo 0-0 allo Stadio “Via del Mare” col Pordenone e alla vittoria 2-0 ad Ascoli. Una squadra quella salentina allenata da Eugenio Corini che convince sempre di più partita dopo partita, per qualità di gioco e per le doti tecniche individuali dei singoli calciatori. Contribuiranno certamente a rendere ancora più competitiva la squadra pugliese i due nuovi acquisti, l’attaccante Mariusz Stepinski 25 anni che proviene in prestito dal Verona e il difensore Kastriot Dermaku del 1992 ingaggiato a titolo temporaneo dal Parma.

Il direttore dell’area tecnica Pantaleo è soddisfatto di aver messo a disposizione di Corini delle valide alternative in ogni reparto della squadra, difesa centrocampo e attacco. Tutto questo dà fiducia e fa ben sperare gli addetti ai lavori e i tifosi in vista della ripresa del torneo che vedrà protagonista il Lecce venerdì 16 Ottobre a Brescia alle 21 nell’anticipo della terza giornata di andata. La società lombarda dopo il ko 3-0 a Cittadella ha esonerato il tecnico Luigi Del Neri. Al suo posto è subentrato Diego Lopez, che debutterà in panchina contro i salentini.