Champions League: Morata regala la vittoria alla Juventus

L’esordio della Juventus di Pirlo in Champions League è stato addolcito dalla doppietta di Morata con la quale i bianconeri hanno steso per 2 a 0 la Dynamo Kiev.In assenza di Cristiano Ronaldo, è stato l’attaccante spagnolo a guidare la sua squadra alla conquista dei primi tre punti europei. Al 46’, dopo un tiro di Kulusevski, si è avventato sulla respinta corta dell’estremo difensore avversario. Il raddoppio è arrivato all'84' quando l'ex Atletico Madrid ha schiacciato in rete di testa un cross perfetto di Cuadrado.La vittoria permette alla Juventus di affrontare al meglio il prossimo match contro il Barcellona, gara clou del girone G.