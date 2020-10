Conservatorio Bari: 'Il computer: una risorsa anche per gli esami accademici'

Pertanto, sono attualmente in atto lezioni ed esami previsti, nella sessione autunnale, con le medesime modalità contemplate nella sessione estiva: modalità sia online, sia in presenza, sempre mantenendo il distanziamento sociale, e con l’uso di mascherine, o in modalità mista, cioè in presenza e online, per quanto riguarda alcuni docenti costituenti la commissione, e anche qualche allievo, in condizioni d’impossibilità nell’assicurare la presenza in sede. Molti studenti stranieri, infatti, popolano il Conservatorio di Musica di Bari, proveniendo da Cina, Russia, Cile, e altri Paesi extraeuropei: alcuni di essi, tornati nelle città natie, in occasione della pandemia, o durante i mesi estivi, hanno potuto partecipare agli esami proprio in virtù delle disponibilità tecnologiche informatiche.





Appare doveroso, quindi, sottolineare la positività di tali conquiste dell’inventiva umana, nell’assicurare ai giovani studenti la necessaria continuità nei momenti di interazione interpersonale, di socializzazione, con i pari, con i docenti, nel bisogno di raccontare e di raccontarsi … E si elicita, altresì, la consapevolezza che ulteriori nuove, affascinanti, prospettive il computer, la forma di rappresentazione digitale dell’informazione, schiudono per il futuro, accessibili, per tutte le età anagrafiche, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, in tutti gli ambiti delle relazioni umane.

- Un’insostituibile opportunità-risorsa, nell’attuale drammatico periodo pandemico, rappresenta la modalità telematica, per effettuare lezioni ed esami (a distanza), nelle Istituzioni accademiche. Il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, con la lungimirante direzione del M° Corrado Roselli, ha attivato con tempestività la possibilità, per docenti, allievi, e personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA), dell’uso dei dispositivi tecnologici, anche in smart working, per assicurare la continuità quotidiana della vita accademica, con l’espletamento di lezioni, esami, lauree, consentendo agli allievi di raggiungere i previsti traguardi di studio bypassando le difficoltà contingenti.