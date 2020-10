AIMS Eventi: al via il primo corso nazionale di tecniche di redazione di atti e pareri per l’esame di avvocato

BARI - A partire da gennaio, AIMS Eventi organizza il primo Corso nazionale di tecniche di redazione di atti e pareri per l’esame di avvocato – mediante la tecnologia live webinar – con direzione scientifica affidata all’avvocato Paolo Iannone. Già si era annunciato nell’anno 2021 la volontà di AIMS Eventi di erogare Corsi di Formazione anche per il mondo forense mediante una tecnologia informatica all’avanguardia per la Formazione A Distanza (FAD). Le lezioni del Corso, completamente online con la possibilità di interagire in diretta con il docente, si terranno il sabato mattina. A tal proposito, AIMS Eventi ha voluto affidare la Direzione Scientifica del Corso all’avvocato Paolo Iannone – noto all’ambiente accademico vantando oltre cento pubblicazioni scientifiche ed altrettante relazioni a convegni – uno dei più giovani autori di opere scientifiche monografiche relazionando alla Camera dei Deputati e ricoprendo il ruolo di docente in convegni organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.I corsisti riceveranno, in esclusiva, anche un manuale pratico di tecniche di redazione degli scritti giuridici – in formato e-book – sempre a cura dell’avvocato Paolo Iannone, oltre al fatto che saranno seguiti dai tutor della scuola per la correzione individuale dei compiti che settimanalmente verranno assegnati, ovvero un atto e un parere di civile e penale e, in più, secondo un metodo del tutto rivoluzionario nel corso delle lezioni verranno – di volta in volta – corretti in classe quattro elaborati, a discrezione del docente, il tutto nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza del corsista, al fine di evidenziare gli errori più comuni commessi con lo scopo di far adottare al discente gli opportuni correttivi per raggiungere l'obiettivo del superamento dell'esame di avvocato.Una novità assoluta nel panorama giuridico nazionale con la prima lezione in programma sabato 9 gennaio 2021 alle ore 10:00 in diretta webinar con un metodo di studio completamente innovativo che dovrà consentire al corsista di affrontare in completa sicurezza le prove d’esame. Al riguardo, l’avvocato Paolo Iannone baserà le sue lezioni giuridiche non solo sull’analisi degli istituti e delle più recenti sentenze dei giudici di merito e di legittimità, ma anche sul corretto utilizzo dei connettivi argomentativi nella stesura degli elaborati unitamente all’uso del pensiero laterale, al fine di consentire al discente di osservare il problema da angolazioni differenti per giungere alla soluzione, poiché le difficoltà – secondo l’avvocato Iannone – sono insite nei limiti auto-imposti dall’essere umano.