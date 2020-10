ROMA - Sono ancora in aumento i numeri dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8.804 casi (nuovo record) e 83 morti (quasi raddoppiati rispetto ai 43 di ieri) con 162.932 tamponi effettuati. E crescono anche i ricoverati in terapia intensiva, 586, +47 da ieri. Su base regionale sono 2.067 i casi in Lombardia, 1.127 in Campania e 1.033 in Piemonte.