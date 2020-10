Coronavirus, mini manifestazione a Bari Vecchia

BARI - Mini manifestazione questa notte a Piazza del Ferrarese contro le misure previste dalla bozza del nuovo Dpcm. Poche decine di persone si sono radunate dopo le 23 a Bari vecchia per partecipare ad una manifestazione convocata su Facebook contro le misure anti Covid e in particolare le chiusure anticipate delle attività di ristorazione. Il gruppo ha atteso nella piazza muovendosi poi verso il palazzo della Prefettura e il vicino palazzo del Comune seguito a distanza dalle forze dell'ordine. Nella piazza della Prefettura i manifestanti si sono fermati attendendo la mezzanotte e la chiusura di bar e ristoranti e l'arrivo dei ristoratori. Al gruppo hanno preso parte anche alcuni gestori dei locali della Città vecchia, che asseriscono che le chiusure anticipate rischiano di danneggiare in modo irreparabile le loro attività.