ROMA - Crescono ancora i contagi da Covid-19 in Italia. Si sono registrati 21.273 nuovi casi di coronavirus in Italia e 128 persone sono decedute, secondo il bollettino odierno della Protezione Civile. Sono stati effettuati 161.880 tamponi. Continuano a crescere i ricoveri: sono 12.006 (+799) di cui 1.208 (+80) nelle terapie intensive. Gli incrementi maggiori dei positivi in Lombardia (5.762), Campania (2.590) e Piemonte (2.287).