Benevento-Napoli 1-2: successo in rimonta per Gattuso

(credits: Ssc Napoli Fb)



Il Napoli riscatta la sconfitta in Europa League con una vittoria in campionato. In trasferta, contro il Benevento, gli uomini di Gattuso hanno portato a casa i tre punti vincendo 2-1. A decidere sono stati Lorenzo Insigne e Petagna. Di Roberto Insigne, invece, la rete del Benevento.Dopo una partenza che non lasciava presagire nulla di buono, il Napoli è riuscito a compattarsi e ad imporsi sfruttando le maggiori qualità dei propri uomini. La partita è stata complicata per gli uomini di Gattuso che si sono ritrovati a dover rincorrere gli avversari. A sbloccare il match, infatti, è stato il Benevento che ha trovato il gol al 29' con Roberto Insigne. Un gol che ha permesso al Napoli di sbloccarsi e cominciare a costruire azioni da rete. Il primo tempo, però, termina con il Benevento in vantaggio.Nella ripresa, la maggiore qualità tecnica degli uomini di Gattuso si vede e il Napoli riesce prima a pareggiare con Lorenzo Insigne e poi a trovare la rete del definitivo 2-1 con Petagna. Tre punti importanti per i partenopei che, dopo il gol del vantaggio, hanno controllato il match. Il Benevento ha provato a pareggiare, ma senza risultato.