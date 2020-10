Costa Crociere rivede i suoi programmi per l'inverno 2021/21

GENOVA – A seguito delle limitazioni ancora in atto in alcuni Paesi europei, e in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, Costa Crociere, compagnia italiana di Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), ha preso la decisione di rivedere i programmi delle sue navi che erano previste operare nell’inverno 2020/21.Costa Smeralda, l’ammiraglia della compagnia alimentata a LNG, proseguirà sino a fine febbraio 2021 con le sue crociere di una settimana dedicata esclusivamente all’Italia, che fanno scalo a Savona, La Spezia, Cagliari, Messina, Napoli e Civitavecchia/Roma. Questo itinerario sostituirà quello in Italia, Francia e Spagna che la nave avrebbe dovuto effettuare a partire dal 14 novembre 2020.L’itinerario di Costa Smeralda permette di visitare alcune delle città d’arte e aree naturali più apprezzate in Italia, contribuendo alla ripresa dell’ecosistema turistico nazionale. Ulteriori benefici per il turismo italiano stanno arrivando anche da AIDAblu, nave di AIDA Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa, che da metà ottobre propone ai suoi ospiti crociere di una settimana dedicate all’Italia.Costa Deliziosa continuerà a proporre le sue attuali crociere in Grecia - con scali a Trieste, Katakolon/Olimpia, Atene, Heraklion/Creta, Bari – sino al 3 gennaio 2021, invece di visitare anche Montenegro e Croazia come originariamente previsto.Costa Diadema posticiperà al 6 aprile 2021 l’inizio delle sue crociere lunghe nel Mediterraneo, proponendo, come da programma, un itinerario di 14 giorni in Turchia ed un altro della stessa durata in Egitto e Grecia.La nuova nave Costa Firenze, attualmente nelle fasi finali di allestimento nello stabilimento Fincantieri di Marghera, sarà consegnata come previsto a metà dicembre 2020, ma inizierà ad offrire le sue crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna solo dal 28 febbraio 2021.Infine, le crociere di Costa Favolosa ai Caraibi sono cancellate. La nave ritornerà in servizio dal 2 aprile 2021, con le “mini crociere” nel Mediterraneo. Anche la crociera Giro del Mondo 2021 di Costa Deliziosa è cancellata, con la possibilità per gli ospiti di prenotare l’edizione del 2022.Costa sta provvedendo a informare tutti gli agenti di viaggio e i clienti interessati dai cambiamenti al programma invernale 2020/21, ai quali verrà garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Qualora la situazione richiedesse ulteriori modifiche, Costa adeguerà tempestivamente i suoi programmi e informerà i suoi ospiti a riguardo.