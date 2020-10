Covid-19, calcio: rinviata Monza-Vicenza

FRANCESCO LOIACONO - Monza-Vicenza che si doveva giocare sabato 17 Ottobre alle 14 in Serie B è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha deciso la Lega di Serie B su richiesta della società lombarda. Sono indisponibili 9 calciatori del Monza, 7 sono positivi al Covid 19 e 2 sono in isolamento. Ogni club per regolamento può chiedere in B un rinvio se ci sono 8 o più calciatori positivi o in isolamento. Sono positivi nel Monza Davide Bettella Michele Di Gregorio Eugenio Lamanna Antonio Marin Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi. Inoltre ci sono due componenti dello staff tecnico contagiati.

Nel Monza sono indisponibili anche Andrea Colpani e Davide Frattesi che sono in osservazione perché sono stati in ritiro con l’Italia Under 21 dove ci sono stati altri calciatori positivi. Il direttore generale del Vicenza Paolo Bedin ha dichiarato: “ Accettiamo la decisione della Lega B, va valutato il caso straordinario. Bisogna agire con equilibrio. Ci vuole spirito costruttivo perché gli interessi del campionato devono prevalere su quelli delle singole squadre”. L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha detto: “Era inevitabile chiedere il rinvio per l’alto numero di calciatori positivi”. La gara potrebbe essere recuperata a Novembre in una data da decidere.