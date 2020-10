Covid, Arcuri: gli acquisti di test rapidi passano da 5 a 10 milioni

ROMA - Un miliardo di prodotti distribuiti, tra cui 893 milioni di mascherine e 43 milioni di guanti, 13.962.029 i tamponi effettuati ad oggi in Italia, di cui oltre 11,3 milioni distribuiti dal Commissario. A questi si aggiungeranno, nei prossimi giorni, 10 milioni di test rapidi antigenici. In un report messo a punto dagli uffici del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, si sottolinea anche la differenza della situazione attuale rispetto a quella della primavera scorsa.Il 21 marzo, infatti, i contagiati risultavano essere 6.557 su 26.336 tamponi effettuati: una percentuale di positivi del 24,9%. Oggi abbiamo 15.199 nuovi casi su 177.848, ovvero un tasso di positività pari all’8,5%.E ancora: dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono stati già distribuiti alle Regioni 3.109 ventilatori polmonari che avrebbero dovuto portare il numero complessivo di posti letto in terapia intensiva a 8.288, 1.660 in meno rispetto a quelli attualmente attivati, pari a 6.628. I contagiati in terapia intensiva oggi sono 926.La produzione e la fornitura di mascherine ammonta oggi a oltre 20 milioni al giorno. Di questi, 11 milioni vengono consegnati quotidianamente a tutti gli istituti scolastici di Italia, andando a soddisfare l’intero fabbisogno del personale docente, non docente e di tutti gli studenti. Complessivamente, il Commissario ha distribuito nelle scuole 486 milioni di mascherine chirurgiche monouso e oltre 758mila litri di gel igienizzante.