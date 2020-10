Nella ripresa è andata in scena la rimonta dei padroni di casa. Al 47’ Dermaku ha accorciato le distanze con un tiro al volo, dopo un tiro di Coda deviato da un difensore avversario. Proprio l’attaccante salentino ha firmato il gol del pareggio al 64’ con un tiro che si è infilato nell’angolino. Nel prossimo turno il Lecce affronterà il Cosenza in trasferta.

- Dopo la brutta sconfitta subita con il Brescia, il Lecce ha ottenuto un pareggio per 2 a 2 in rimonta con la Cremonese. Nella prima frazione, la squadra di Bisoli si è portata sul doppio vantaggio. Al 30’ Gaetano ha messo in rete direttamente da calcio di punizione, complice una deviazione della barriera. Al 33’ Valzania ha raddoppiato con un bel mancino dal limite dell’area.