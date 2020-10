Covid, Zullo: “Finalmente la Regione si sta attivando… meglio tardi che mai!”

BARI - “Lo dicevo, nei giorni, che non ci volevano scienziati per capirlo che erano necessari i test rapidi per aumentare la capacità di contact tracing, per questo non posso che accogliere con soddisfazione la notizia che la Regione Puglia sta predisponendo una circolare che verrà inviata a tutte le Asl pugliesi per dare il via libera a un maggiore uso dei test antigenici". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,"Peccato che la Regione arrivi come sempre in ritardo, nonostante io la sollecitassi da tempo, visto che sono testimone dell’uso di questi tamponi nelle imprese che non possono permettersi un lockdown per sopravvivere. Che dire… meglio tardi che mai!”, conclude Zullo.