(Agenzia Vista) Venezia, 26 ottobre - "I ristoranti sono ingiustamente colpiti e trattati come untori. Io non ho mai fatto polemica con il Governo ma dico che questo non ci voleva, si fa fatica a giustificare una misura del genere. Faccio appello al Governo perché riveda a decisione di chiudere i ristoranti alle 18” queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. /