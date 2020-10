Emiliano in Calabria per la morte di Jole Santelli

CATANZARO - “Carissima Jole, porto a te, ai tuoi cari e a tutta la Calabria il saluto commosso di tutte le Regioni italiane. Siamo stati tutti colti impreparati dalla tua improvvisa e prematura scomparsa. In questi lunghi mesi di emergenza ci siamo conosciuti bene, lavorando fianco a fianco in lunghissime e quotidiane riunioni, giorno e notte, per affrontare al meglio la grande minaccia del Covid. Tu non hai mai risparmiato energia, tempo e dedizione. Sei stata sempre presente, al servizio del tuo popolo e del Paese, portando alla Conferenza delle Regioni un contributo prezioso e insostituibile. Abbiamo condiviso con te, insieme a tutti i presidenti delle Regioni, un’esperienza istituzionale e umana che ci ha unito profondamente, ci ha fatto crescere, ha creato legami di stima e di sincera amicizia. Abbiamo percorso insieme un cammino che ci ha reso un’unica grande squadra. Oggi quella squadra piange per la tua perdita, sente forte la mancanza della tua voce, delle tue idee, della tua passione civile, che ci faceva sentire tutti più forti.Ti salutiamo con l’infinita gratitudine di chi sa che hai messo una vita intera al servizio della Calabria e dell’Italia”. Sono le parole pronunciate oggi, a Catanzaro, dal presidentein rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla camera ardente della presidente Jole Santelli.