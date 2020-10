Europa League: il Milan abbatte lo Sparta Praga

(Ac Milan via Fb)



- Il Milan, dopo il mezzo passo falso contro la Roma in campionato, torna alla vittoria al San Siro contro lo Sparta Praga. Ad aprire le marcature è Brahim Diaz, che dopo aver dialogato con Ibrahimovic infila Heca per l'1-0. Nella ripresa è Leao a realizzare il 2-0, bravo a ribadire in rete il pallone, dopo che la conclusione di Delot aveva centrato l'estero. Il terzino portoghese non sbaglia al 66' quando, lanciato da Bennancer, supera il portiere per il definitivo 3-0. I rossoneri adesso viaggiano a punteggio pieno nel Girone H, mettendo una serie ipoteca per il passaggio del turno di Europa League.