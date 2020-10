Ex Ilva, Emiliano: "Regione Puglia nel capitale di Arcelor Mittal? Fake news"

BARI - “Ho ricevuto una lettera da diverse associazioni della città di Taranto, preoccupate dell’ipotesi che della Regione Puglia possa investire nel capitale di Arcelor Mittal.Questa è una notizia completamente destituita di fondamento. Noi abbiamo formulato una proposta al Governo di trasformare i 150 milioni di crediti che le aziende dell’indotto di Taranto hanno nei confronti del Governo in quote azionarie - e in questo caso la Regione avrebbe partecipato anch’essa con proprie quote o di aziende controllate dalla Regione - ma con l’ipotesi in cui si risolva il contratto con Arcelor Mittal e si passi alla gestione della società interamente a capitale pubblico.Solo a questa condizione la Regione Puglia sarebbe disponibile a far parte della compagine sociale dell’ex Ilva, non quindi di Arcelor Mittal, assolutamente”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.