Fiera del Levante: gli eventi in programma oggi

BARI - Ancora una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi venerdì 9 ottobre. Per l’84esima Campionaria della Fiera del Levante alle 17.30, nel Salone dell’Innovazione si terrà l’incontro sul tema: Linee Strategiche attraverso Sistemi alimentari sostenibili per i 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova.Il meeting è organizzato da Città Metropolitana di Bari, CIHEAM Bari, Direzione Generale allo Cooperazione allo Sviluppo, Regione Puglia.L’incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa #Insieme per gli SDG che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (MAECI), la FAO (Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite), la SDG Campaign delle Nazioni Unite, Save the Children e il CIHEAM Bari hanno lanciato in occasione dell’avvio delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.Seconda giornata di lavoro al Forum Mediterraneo della Sanità promosso e organizzato da AREsS Puglia e Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità. “Covid, post Covid e la rinascita del sistema sanitario vista da Sud” è il tema di una edizione che punta al confronto tra le diverse realtà regionali su come è stata gestita l’emergenza Covid e sulle sfide innovative che l’emergenza ha determinato.Nel Nuovo Centro Congressi a partire dalle 9.00 si terrà l’incontro su L’incidenza del Covid 19 nei professionisti della sanità. Alle 11.30 nella tavola rotonda Lo stato dell’arte dei contratti nazionali delle professioni sanitarie interverrà il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.Dalle 10.00 alle 17.00 nel Padiglione 110 Verso il Mediterranean Aerospace Matching 2021. L’intera giornata sarà dedicata al tema Il valore del settore aerospazio per il paese - Le ricadute sul sistema economico pugliese - Focus sui droni. Tra i partecipanti Guido Crosetto, Presidente AIADDalle 11.00 alle 12.00 nel Salone dell’Innovazione sarà trasmesso il webinar Cerchiamo aspiranti imprenditori innovativi, al via la selezione dei team per “Estrazione dei Talenti - l’impresa si fa in Puglia” l’intervento strategico di Regione Puglia/Arti. Parteciperanno Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, Stefano Marastoni, responsabile dell’intervento Estrazione dei Talenti per ARTI, Lorenzo Turi, staff di Estrazione dei Talenti e alcuni Team che sono stati già selezionati attraverso l’avviso.Alle 16.00 Finanziare l’innovazione è il titolo dell’incontro che si terrà nel Salone dell’Innovazione organizzato da Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, nell’ambito di un ciclo di seminari dal titolo Competere per l’innovazione. Obiettivo: incrementare i percorsi innovativi delle Piccole e Medie Imprese.I workshop sono rivolti a imprenditori e professionisti. All’interno del Salone dell’Innovazione Unioncamere Puglia – EEN allestirà un info point per offrire informazioni e supporto per migliorare la competitività e i processi innovativi.Alle 19.30 nel Salone dell’Innovazione Daniele Condotta, content creator, racconterà come è nata e come si è sviluppata nel tempo la sua carriera da youtuber nell’ambito di Meetup Startup, l’iniziativa che prevede la presenza di varie startup e personalità in ambito tech.Per i talk sempre nel Salone dell’Innovazione dalle 11.00 alle 12.00: Identità digitale e servizi digitali per l’impresa, a cura di InfocamereDalle 15.00 alle 17.00: Innovazione made in Puglia - NexToMe, soluzione innovativa di localizzazione e posizionamento indoor NexToMe è una PMI innovativa pugliese, ha sviluppato una soluzione di localizzazione indoor brevettata, in grado di localizzare persone e oggetti. Durante l’emergenza covid ha messo a punto una soluzione per il distanziamento sociale, in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza e allo stesso tempo di raccogliere dati anonimi sui flussi pedonali. A cura di Alumni Mathematica e NexToMeDalle 17.00 alle 20.00: South working - Work life balance Il fenomeno del South-working riguarda tutti coloro che potendo lavorare in Smart-working nel Mezzogiorno stanno riscoprendo il vantaggio di un giusto equilibrio tra vita privata e lavoro. Un cambiamento permanente o provvisorio? Un nuovo stimolo per l’economia del Sud, con quali opportunità? L’evento è a cura di Sfera.Nel Padiglione Internazionalizzazione (stand 110) continuano le Country Presentation organizzate dalla Regione Puglia (Sezione Internazionalizzazione) in collaborazione con Puglia Sviluppo. Il seminario di domani previsto alle 12.00 sarà dedicato all’Azerbaigian a cura della Camera di Commercio Italo- Azerbaigiana.Info: press@fieradellevante.it