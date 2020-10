Il Bari sfata il tabù Cavese per la prova del 9

(credits: Ssc Bari Fb)







Una vittoria dal doppio riscatto che cancella l'amarezza del 2-0 subìto dal Bari il 10 aprile 1983 a Cava dei Tirreni e che segnò il precipizio dei biancorossi dalla B alla C. Dopo aver espugnato il campo della Virtus Francavilla nella prima giornata, il Bari in formato trasferta è chiamato a superare la prova del 9 in casa della Viterbese, a partire dalle ore 15 di domenica 11 ottobre 2020.

Dalla serata di mercoledì 7 ottobre 2020, la Cavese viene cancellata dall'elenco delle bestie nere del Bari, in virtù del secondo 3-2 ottenuto lontano dal San Nicola in questo primo scorcio della Serie 2020-21. Un successo che era stato sfiorato il 23 febbraio scorso, quando sul neutro di Castellamare di Stabia i biancorossi furono raggiunti dai campani per il definitivo 1-1.