Rischio quarantena per 100 invitati al matrimonio

- Da giorno di festa potrebbe tramutarsi in incubo per gli oltre 100 invitati al matrimonio di una coppia di Grottaglie, in provincia di Taranto. Durante i secondi festeggiamenti con amici, la neo sposa avrebbe avvertito un malore con sintomi febbrili con conseguente trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove è stata scoperta la sua positività al Covid-19. Da conseguente approfondimento, anche il marito sarebbe risultato asintomatico. Adesso la coppia si troverebbe in isolamento sotto sorveglianza dell'Asl, che ha invitato tutti gli invitati presenti alla festa a denunciare la loro presenza al loro medico di famiglia con il Dipartimento di Prevenzione che se ne prenderà carico.