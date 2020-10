Juventus-Napoli finisce in Parlamento

Arriverà mercoledì 14 ottobre la sentenza della querelle di Juventus-Napoli, non disputata lo scorso 4 ottobre a causa dello stop arrivato agli azzurri dall'ASL Napoli. Il giudice sportivo Mastrandrea dovrà decidere se confermare il 3-0 per la Juventus, determinando quindi che il club di De Laurentiis potesse partire per Torino, oppure rinviare il match al 13 gennaio. Nel frattempo, Juventus-Napoli, oltre a far discutere i tifosi, ha animato il Parlamento con il ministro dello Sport Spadafora che ha sollecitato a monitorare l'impatto che l'aumento dei contagi può avere nel proseguimento della Serie A.