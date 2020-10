Roland Garros: Iga Swiatek e Sofia Kenin volano in finale

(credits: Roland Garros Fb)







Una tennista polacca non andava in finale in uno Slam dal 2012 quando Agnieszka Radwanska raggiunse l’atto conclusivo nel torneo di tennis donne di Wimbledon in Inghilterra. Per la Kenin di 21 anni seconda finale Slam della sua carriera dopo gli Australian Open che ha vinto a Gennaio 2020. Primo exploit dell’americana sulla terra rossa, dove al massimo era arrivata a qualificarsi agli ottavi di finale.

- A Parigi nelle semifinali del torneo femminile di tennis del Roland Garros la polacca Iga Swiatek ha vinto 6-2 6-4 con l’argentina Podoroska. L’americana Sofia Kenin ha superato 6-4 7-5 la ceca Petra Kvitova. Per la Swiatek che ha 19 anni è la prima finale in un torneo del Grande Slam. La polacca ha ottenuto a Parigi 6 vittorie e non ha mai perso un set.