Leao sbriga la pratica Spezia: 3-0 per il Diavolo

Il Milan vince 3-0 il match contro lo Spezia. Dopo un primo tempo equilibrato con ritmi non molto elevati, ci pensa Leao al 57' su punizione di Calhanouglu, entrato nel secondo tempo per Colombo, a battere il portiere Rafael di prima intenzione. Al 76' Theo Hernandez firma il 2-0, dopo una progressione che ha lasciato sul posto Agudelo, con un diagonale sul secondo palo che non lascia scampo al portiere spezino. Al 78' Leao sigla la sua doppietta personale su azione iniziata da Saelemaekers, con servizio di testa da Kessié che ha permesso all'attaccante portoghese di siglare a due passi il definitivo 3-0, che fa volare i rossoneri in testa alla classifica a punteggio pieno, in attesa del Derby della Madonnina che si disputerà dopo la sosta della nazionale.