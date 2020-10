MILANO - "La Juventus saluta Douglas Costa, direzione Bayern Monaco. Confermate dunque le indiscrezioni della stampa tedesca alle quali aggiungiamo la formula del trasferimento del giocatore che tornerà in Bundesliga in prestito gratuito secco". A riferirlo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport."Un'operazione in uscita per la Juventus (che insieme a quelle di De Sciglio e Rugani) avvicina ormai quasi definitivamente Chiesa ai bianconeri che dovrebbero abbracciare presto l'attaccante viola - spiega l'esperto di mercato -. Alla Fiorentina, di conseguenza, andrebbe Callejon, a completare questo domino di attaccanti che stanno per trovare una nuova sistemazione", conclude Di Marzio.